В Татарстане в прямом эфире расскажут, как мораторий на проверки облегчает жизнь предпринимателей

Сегодня в 13:00 Министерство экономики Татарстана проведет прямой эфир о моратории на проверки бизнеса, продленном по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Татарстанцам расскажут о вопросах проверок, от которых нельзя отказаться, как записаться на профилактический визит через портал госуслуг, рассмотрят механизмы дистанционного взаимодействия.

Спикерами выступят замминистра экономики РТ Роман Амирханов, первый замначальника Инспекции Госстройнадзора РТ Ильфарт Сафиуллин и начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина.