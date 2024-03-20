В Татарстане в прямом эфире расскажут, как мораторий на проверки облегчает жизнь предпринимателей

news_top_970_100
Республика
20 марта 2024  09:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в 13:00 Министерство экономики Татарстана проведет прямой эфир о моратории на проверки бизнеса, продленном по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Татарстанцам расскажут о вопросах проверок, от которых нельзя отказаться, как записаться на профилактический визит через портал госуслуг, рассмотрят механизмы дистанционного взаимодействия.

Спикерами выступят замминистра экономики РТ Роман Амирханов, первый замначальника Инспекции Госстройнадзора РТ Ильфарт Сафиуллин и начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В эту субботу введут дополнительные электрички из Казани до аэропорта
В Казани начали внедрять систему биометрической оплаты проезда в метро
В феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили свыше 350 млрд рублей
Свияжск - портал в историческое прошлое
Свияжск - портал в историческое прошлое
Центр опережающей профессиональной подготовки создадут в Татарстане
Реклама на городских улицах приносит неплохой доход столице Татарстана
Татарстан установил личный рекорд чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
Школьникам в Казани пришлось лезть на 2-метровый сугроб из-за перекрывшей проход автоледи