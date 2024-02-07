В Татарстане в прямых эфирах расскажут о мерах поддержки семей

С 7 февраля на базе ЦУР РТ начнется серия прямых трансляций, посвященных Году семьи, объявленному на 2024 год. Еженедельные эфиры будут проводиться с участием руководителей министерств, мэров и глав районов.

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Республика
7 февраля 2024  19:37
Автор:
Владислав Косолапкин

Первым гостем стала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Трансляции будут освещать события Года семьи как в Российской Федерации, так и в Татарстане. Зрителям расскажут о мерах поддержки различных категорий семей и изменениях в инфраструктуре республики.

Основное внимание будет уделено продвижению семейных ценностей и традиций. В 2024 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о статусе многодетной семьи, и Татарстан активно работает в этом направлении. Спикеры прямых эфиров будут информировать о новых мерах поддержки семей по мере их внедрения.

Для семей Татарстана в 2024 году запланированы регулярные мероприятия, связанные как с календарными датами, так и организуемые учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Также был запущен сайт family-tatarstan.ru, посвященный Году семьи. На платформе можно найти информацию о мерах поддержки для различных категорий семей, а также об акциях и конкурсах. Сайт содержит истории интересных семей и династий республики. Материалы будут обновляться регулярно, а редакция сайта приглашает семьи к сотрудничеству и делению своих историй.

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