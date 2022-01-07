В Татарстане в ДТП на трассе Казань - Оренбург погибли 4 человека

В Татарстане в результате ДТП на трассе Казань – Оренбург погибли 4 человека. Трагедия произошла в районе деревни Ильтень Бута, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Силы удара двух автомобилей хватило для того, чтобы все четверо человек в Киа Рио, включая водителя, от полученных травм скончались на месте.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.