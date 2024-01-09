В Татарстане в результате пожара погибла маленькая девочка

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Республика
9 января 2024  14:25
Автор:
Виктория Осинина

В шесть часов вечера 8 января пожар произошел на улице Заречная в селе Черемшан Черемшанского района. Загорелся одноэтажный бревенчатый частный дом. Из зоны сильного задымления пожарные спасли женщину и ребенка. Их передали медикам, которые госпитализировали пострадавших в Черемшанскую ЦРБ. К сожалению, после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть девочки 2016 года рождения. Мать находится в коме в больнице. Точная причина пожара устанавливается специалистами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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