В Татарстане в результате пожара погибла маленькая девочка

В шесть часов вечера 8 января пожар произошел на улице Заречная в селе Черемшан Черемшанского района. Загорелся одноэтажный бревенчатый частный дом. Из зоны сильного задымления пожарные спасли женщину и ребенка. Их передали медикам, которые госпитализировали пострадавших в Черемшанскую ЦРБ. К сожалению, после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть девочки 2016 года рождения. Мать находится в коме в больнице. Точная причина пожара устанавливается специалистами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.