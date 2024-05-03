В Татарстане в седьмой раз пройдёт «Вальс Победы»

Завтра, 4 мая, на пристани Кремлевской набережной пройдёт ежегодная республиканская акция «Вальс Победы», посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Казанские школьники исполнят танец в память о подвиге советского народа.

Впервые акция прошла в Казани в 2018 году. За эти годы она объединила 12 тысяч человек. На площадь в этом году выйдут порядка 400 детей.

По словам организаторов, вальс помогает в сохранении исторической памяти, передачи ее молодому поколению, популяризации истории России и патриотического воспитания молодежи