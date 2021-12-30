В Татарстане все антиковидные ограничения сохранятся в 2022 году

В Татарстане в следующем году продолжат действовать антиковидные ограничения, сообщил заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине РТ.

Все послабления, принятые на новогодние праздники, будут сняты после них, а именно: работа в ночное время кафе, ресторанов и круглосуточных магазинов.

Также она напомнила, что в 2022 году останутся все ограничения, связанные с QR-кодами.

Ранее сообщалось, что эпидемиологические ограничения в Татарстане будут действовать до улучшения обстановки.