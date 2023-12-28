В Татарстане в суд направлено уголовное дело о «Фениксе»

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Республика
28 декабря 2023  10:04
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о мошенничестве на 6,2 млн рублей, сообщает надзорное ведомство.

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемый создал общество с ограниченной ответственностью «Феникс» в целях хищения денежных средств граждан под видом оказания услуг кредитования. Злоумышленник получал предоплату за услуги, присваивал деньги, но свои обязательства перед клиентами не выполнял.

Потерпевшими по делу признаны 55 физических лиц, которым причинен ущерб на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Кроме того, фигурант аналогичным образом похитил у 13 граждан еще более 770 тыс. рублей через созданную им фирму «Омега». 

Свою вину мужчина признал.

Уголовное дело направлено в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу.

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