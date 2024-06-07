В Татарстане в восьми районах введут карантин в лесах

В связи с угрозой распространения клещевых инфекций власти Татарстана приняли решение ограничить доступ в леса в восьми районах республики.

До конца эпидемического сезона в Актанышском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Елабужском, Мамадышском, Нурлатском и Сабинском районах с 18 июня запрещено посещение лесов и лесополос.

Такое решение принято из-за значительного увеличения количества клещей в этих районах. Специалисты предупреждают о высокой вероятности укусов клещей, которые могут быть носителями опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Рекомендуется внимательно осматривать одежду и тело после посещения леса, использовать специальные репелленты от клещей и обращаться к врачу при появлении симптомов клещевых инфекций.