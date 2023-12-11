В Татарстане в выходные из-за морозов встали две электрички

Около восьми часов утра 9 декабря поступило сообщение, что в связи с технической неисправностью остановились две электрички на 835 км Горьковской железной дороги возле поселка Куркачи Высокогорского района, следовавшие по маршрутам «Казань – Вятские Поляны» и «Ижевск – Казань».

К месту происшествия выезжала оперативная группа Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона. В Высокогорском районе подготовили два пункта временного размещения и 2 автобуса от местного управления образования. В 09:20 электричество на сети было подано, электропоезд, следовавший по маршруту Вятские Поляны – Казань (пассажиров не было), убыл самостоятельно по маршруту.

Электропоезд, следовавший по маршруту Казань – Ижевск (147 пассажиров), отбуксировали на станцию Арск Арского муниципального района. В 09:30 пассажиры на резервном электропоезде продолжили следование в пункт назначения. Предварительная причина происшествия - повреждение контактной сети из-за низкой температуры.