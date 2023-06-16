В Татарстане в выходные ожидается небольшое похолодание

Сегодня, 16 июня, в Татарстане ожидается жаркая погода, а в южных районах возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 4-9 м/с, а днем порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 24 до 29 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

В Казани также безоблачно, но ветер местами может достигать 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 градусов тепла.

Однако уже завтра теплая погода сменится на прохладу, так как республика попадет под влияние более холодной воздушной массы, приходящей с севера.

В субботу ночью температура воздуха опустится до 9-14 градусов тепла, а днем будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В воскресенье дневная температура воздуха составит от +18 до +23 градусов.