В Татарстане в выходные потеплеет до -1 градуса

В Татарстане в выходные потеплеет до от минус 6 до минус 1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, 28 января в республике сохранится морозная погода, временами небольшой снег. Температура в ночью составит около 17 градусов ниже нуля, в отдельных районах — до −20, днем — от 7 до 9 градусов мороза.

В субботу, 29 января, в РТ погода особо не поменяется. Ночью температура воздуха будет от 11 до 16 градусов ниже нуля. Днем 29 января прогнозируется от −7 до −12 градусов.

В воскресенье, 30 января, в республике ожидается снег. В ночь на 30 января температура воздуха составит 9-14 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане запустили приложение, которое отслеживает состояние дорог с учетом погоды.