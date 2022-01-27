В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» приостановят рыбалку на 2,5 месяца

В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» будет действовать запрет на промысловую и любительскую рыбалку с 1 февраля по 15 апреля, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Запрет связан с тем, что в заказнике будут создаваться условия для популяции водных биологических ресурсов, а также для эффективного размножения.

Инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам будут выезжат на постоянные рейды в целях недопущения рыбалки на данной территории.

О том, какие конкретно границы территории попадают под запрет, можно посмотреть здесь.