В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» приостановят рыбалку на 2,5 месяца

В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» будет действовать запрет на промысловую и любительскую рыбалку с 1 февраля по 15 апреля, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.
Запрет связан с тем, что в заказнике будут создаваться условия для популяции водных биологических ресурсов, а также для эффективного размножения.
Инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам будут выезжат на постоянные рейды в целях недопущения рыбалки на данной территории.
О том, какие конкретно границы территории попадают под запрет, можно посмотреть здесь.