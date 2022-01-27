 В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» приостановят рыбалку на 2,5 месяца
news_header_top_970_100

В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» приостановят рыбалку на 2,5 месяца

Запрет будет действовать в связи с созданием устойчивой популяции водных биологических ресурсов.

Республика
27 января 2022  14:16
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» будет действовать запрет на промысловую и любительскую рыбалку с 1 февраля по 15 апреля, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Запрет связан с тем, что в заказнике будут создаваться условия для популяции водных биологических ресурсов, а также для эффективного размножения.

Инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам будут выезжат на постоянные рейды в целях недопущения рыбалки на данной территории.

О том, какие конкретно границы территории попадают под запрет, можно посмотреть здесь.

 

Новости
В Татарстане полицейские обнаружили подпольный цеха по производству «незамерзайки» с метанолом
Казань заняла четвертое место по популярности микрозаймов среди городов России
Татарстанские архитектурные проекты номинированы на звание «Здание года 2022»
Заместитель главврача Челнов: Симптомы омикрона неотличимы от сезонных ОРВИ
Сравни.ру: в Казани спрос на ипотеку растет быстрее, чем в среднем по стране
В Казани за год восстановили 12 км сетей ливневой канализации
В ДРКБ с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста
В Татарстане в заказнике «Устье реки Меши» приостановят рыбалку на 2,5 месяца