В Татарстане ветеранов Великой Отечественной войны стало в три раза меньше

В Татарстане резко увеличилось количество умерших участников Великой Отечественной войны. По словам главы Минтруда РТ Эльмиры Зариповой, за пять лет их стало меньше в три раза.

Сегодня по всей республике насчитывается всего 11 тысяч ветеранов и вдов. При этом есть районы Татарстана, где на сегодняшний день не осталось ни одного участника ВОВ. Например, в 2022 году в Высокогорском районе на 97 году жизни умер последний ветеран войны.

Отмечается, что больше 80 человек имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда», а 96 татарстанцев были несовершеннолетними узниками концлагерей, еще столько же – гетто. Также 7,8 тысяч тружеников тыла проживают в Татарстане.

Зарипова напомнила, какие меры поддержки действуют в отношении ветеранов. Они имеют право получить первоочередное медицинское лечение, бесплатные медицинские препараты и путевки в санатории.