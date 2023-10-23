В Татарстане видят большой потенциал в «Играх будущего»

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что «Игры булущего» задают новую философию и стиль жизни. Она напомнила, что наша уважает традиционные ценности спорта, любит олимпийские и национальные виды спорта, но также открыта для новых направлений и готова принимать вызовы современности. В стране действует система подготовки спортсменов, которая позволяет выявлять таланты и обеспечивать необходимую тренировочную базу. В целом, Россия стремится укрепить свой статус в мировом спорте и быть лидером в различных видах спорта.

Татьяна Ларионова, депутат Государственной Думы и член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, поддерживает решение Президента о проведении «Игр будущего» в Татарстане. Она считает, что республика имеет необходимую инфраструктуру и потенциал для проведения многих значимых международных мероприятий. Ларионова также отмечает, что название «Игры будущего» символично и выражает стремление в будущее, веру и уверенность в нем. Она уверена, что проведение этих игр в Татарстане будет способствовать дальнейшему развитию республики и страны.

Другой эксперт, кандидат экономических наук и доцент Мунир Гафиятуллин, отмечает, что киберспорт в настоящее время набирает популярность по всему миру. Он отмечает, что Россия может быть не в первых рядах, но именно российское правительство, возглавляемое Президентом, стало инициатором проведения таких соревнований. Гафиятуллин считает, что киберспорт очень популярен среди молодежи. Он отмечает, что раньше люди могли смеяться над видеоиграми и считать их детскими игрушками, но сейчас это стал серьезный спорт с серьезными задачами. По мнению эксперта, киберспорт имеет большое будущее.