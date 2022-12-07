В Татарстане во время новогодних праздников установят противопожарный режим

В Татарстане во время новогодних каникул будет установлен противопожарный режим. Об этом сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно документу, данный режим начнет действовать с 19 декабря и продлится до 8 января. В это время гражданам запрещают пользоваться пиротехническими изделиями I-III классов опасности, кроме хлопушек и бенгальских огней.

Применять пиротехнику нельзя в 500 метрах от границ топливно-энергетического комплекса, промышленных объектов и транспортной инфраструктуры. Также в 30 метрах от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйств, автодорог и частных домов, многоквартирных домов.