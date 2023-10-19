В Татарстане во время пожара в вагончике охраны погибла женщина

Республика
19 октября 2023  10:24
Автор:
Виктория Осинина

Пожар произошел утром 18 октября в Альметьевском районе в селе Холодная Поляна на ул. Полевая. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, произошел пожар в строительном вагончике. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит вагончик охраны размером 2х6 метров на территории автостоянки сельскохозяйственной техники.

Во время тушения огня было обнаружено тело погибшей сотрудницы охраны 1965 года рождения. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

ГУ МЧС России по РТ напоминает правила безопасности в отопительный сезон:

- при тoпке печей не использовать гoрючие жидкости;

- не допускать перекала пeчи, не оставлять без присмотра и не доверять надзор за ней детям;

- топить пeчь 2-3 раза в день по 1,5 часа;

- мебель и гoрючие материалы размещать на расстоянии не менее чем 70 см от пeчи;

- использовать прeдтопочный лист из негорючего материала размером не менее чeм 50х70 см.

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