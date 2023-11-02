В Татарстане военным будут предоставлять землю в собственность

Депутаты Государственного Совета РТ VI созыва на очередном заседании рассмотрели поправки в Земельный кодекс РТ. Согласно им, военнослужащие, проживающие в Татарстане менее пяти лет, смогут бесплатно получить земельные участки.

«Сейчас одним из обязательных условий для бесплатного предоставления земель гражданам, имеющим трех и более детей, является их постоянное проживание в Татарстане не менее пяти последних лет», – сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

«Законопроектом предлагается исключить требование о постоянном проживании на территории республики на протяжении пяти лет в случае, если хотя бы один из родителей или единственный родитель имеет статус военнослужащего», — добавил он.

На 1 июня по всей республике 98 семей военнослужащих были включены в списки на получение земельных участков. 48 из них землю пока не получили.