В Татарстане восстановят 2,5 тысяч га леса

news_top_970_100
Республика
16 апреля 2024  12:08
Автор:
Эндже Гарафиева

О ведении лесовосстановления и лесоразведения рассказал журналистам министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Вчера в Татарстане стартовал лесокультурный сезон.

На стратификацию в республике заложили 700 кг семян и 2 млн посадочного материала.

Этот год в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» завершающий. В его рамках планируется закончить работы по посадке культур на площади в 1,4 тысячи га.

Кузюров заявил, что все задачи, которые им ставит Федеральное агенство лесного хозяйства, будет выполнены на 100%. В частности, это восстановление леса к показателям вырубленных и погибших насаждений.

Татарстан на протяжении долгих лет успешно перевыполнял значения поставленных целей.

В следующем году будут запущены обновленные национальные проекты.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Горьковское шоссе в Казани реконструировано на 68%
Лучшие спортсмены страны приедут в Казань на игры БРИКС
Татарстан отправил больше 6 тысяч приглашений на «KazanForum»
В Татарстане восстановят 2,5 тысяч га леса
Мобильный отряд из Татарстана принимает участие в ликвидации последствий паводка в Оренбуржье
Экипаж ДПС в Казани экстренно сопроводил татарстанцев в больницу
В России хотят завершить все льготные программы по ипотеке
Почти 10 лет без побед: «Рубин» вновь не забрал три очка в Самаре
Почти 10 лет без побед: «Рубин» вновь не забрал три очка в Самаре