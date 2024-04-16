В Татарстане восстановят 2,5 тысяч га леса

О ведении лесовосстановления и лесоразведения рассказал журналистам министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Вчера в Татарстане стартовал лесокультурный сезон.

На стратификацию в республике заложили 700 кг семян и 2 млн посадочного материала.

Этот год в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» завершающий. В его рамках планируется закончить работы по посадке культур на площади в 1,4 тысячи га.

Кузюров заявил, что все задачи, которые им ставит Федеральное агенство лесного хозяйства, будет выполнены на 100%. В частности, это восстановление леса к показателям вырубленных и погибших насаждений.

Татарстан на протяжении долгих лет успешно перевыполнял значения поставленных целей.

В следующем году будут запущены обновленные национальные проекты.