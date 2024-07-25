В Татарстане возбуждено дело об уклонении от налогов на 139 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы ООО «Айр-Групп». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 139 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год подозреваемый вносил ложные сведения о взаимоотношениях с 183 контрагентами в налоговые декларации и другие документы. Таким образом, ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

Нарушение было выявлено в результате совместной работы следователей СКР по Республике Татарстан, сотрудников УБЭП и УФНС.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.