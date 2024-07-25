В Татарстане возбуждено дело об уклонении от налогов на 139 млн рублей

news_top_970_100
Республика
25 июля 2024  13:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы ООО «Айр-Групп». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 139 млн рублей. 

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год подозреваемый вносил ложные сведения о взаимоотношениях с 183 контрагентами в налоговые декларации и другие документы. Таким образом, ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль. 

Нарушение было выявлено в результате совместной работы следователей СКР по Республике Татарстан, сотрудников УБЭП и УФНС. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Свыше 30 тысяч татарстанских медиков получили социальные выплаты
В Казани появится новая магистраль вдоль озера Средний Кабан
Движение на улицах Восход и Академика Королева в Казани ограничат на полмесяца
Казань станет площадкой для диалога российских и китайских ученых
В Татарстане планируют провести диспансеризацию 1,2 млн человек в 2024 году
В Татарстане возбуждено дело об уклонении от налогов на 139 млн рублей
В Казани два многоквартирных дома перевели в нежилой фонд
Бастрыкин запросил доклад о незаконных точках мигрантов в Казани