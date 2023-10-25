В Татарстане возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными

Республика
25 октября 2023  15:06
Автор:
Виктория Осинина

Задержан мужчина, который убил нескольких щенков в Пестречинском районе РТ.  Мужчина объяснил полиции, что поступил так, потому что oбеспокоен за людей, которых могут покусать сoбаки. По некоторым данным, задержанный злоупотребляет cпиртным. Правооханители проводят расследование.

По факту cлучившегося в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о жеcтоком обращении с животными, совершенном из хулигaнских побуждений (п.  «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщает Прокуратура Татарстана.

Расследование взято на контроль в прокуратуре Пеcтречинского района.

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