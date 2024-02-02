В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием вахтового автобуса

news_top_970_100
Республика
2 февраля 2024  17:30
Автор:
Виктория Осинина

Утром 30 января на трассе Казань-Ульяновск в Верхнеуслонском районе в результате столкновения вахтового автобуса "ПАЗ" с грузовым автомобилем пострадали несколько человек, которые доставлены в медицинское учреждение.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 11 рабочих, столкнулся со стоявшим у обочины грузовиком.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по РТ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием вахтового автобуса
Главный автоинспектор РТ: будет увеличено количество проекционных пешеходных переходов
Билеты на турнир по Dota 2, который пройдет в Казани, раскупили за минуты
В Казани пришлось эвакуировать гимназию из-за ложного вызова пожарных
Ночью на пожаре в Казани спасли шесть человек
Турнир по корэш памяти Мусы Джалиля соберет более 40 команд
Зачем люди идут в социальные сети?
Зачем люди идут в социальные сети?
Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!
Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!