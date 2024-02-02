В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием вахтового автобуса

Утром 30 января на трассе Казань-Ульяновск в Верхнеуслонском районе в результате столкновения вахтового автобуса "ПАЗ" с грузовым автомобилем пострадали несколько человек, которые доставлены в медицинское учреждение.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 11 рабочих, столкнулся со стоявшим у обочины грузовиком.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по РТ.