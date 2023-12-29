В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

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Город
29 декабря 2023  16:12
Автор:
Виктория Осинина

25 декабря на территории одной из производственных баз в пос. Дербышки в Казани смертельные травмы получил 40-летний рабочий, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, при производстве работ потерпевшего зажало между ковшом погрузчика и грузовым автомобилем. После чего он был доставлен в больницу, спустя двое суток скончался.

По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ следователями возбуждено уголовное дело. Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

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