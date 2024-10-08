В Татарстане возродят из руин старинную церковь Александра Невского

В Верхнеуслонском районе Татарстана хотят восстановить церковь святого князя Александра Невского. Уникальный деревянный храм, построенный в конце XIX века, сейчас находится в аварийном состоянии.

Как сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, трехпрестольная церковь, выполненная в стиле эклектика с элементами классицизма, серьезно пострадала от времени. Здание частично обрушилось, стены деформировались, многие элементы утрачены.

Реставрационные работы будут включать в себя разбор завалов и консервацию здания, а также воссоздание утраченных элементов декора и установку временной кровли. Специалисты планируют полностью перебрать сруб, укрепить фундамент, восстановить крышу, шатры, главки, кресты, водосточную систему. Особое внимание будет уделено сохранению и реставрации уникального декора церкви, включая лепнину, резные и кованые элементы.