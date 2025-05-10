В Татарстане возводят защитные барьеры для лесов от пожаров

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Татарстане активно ведутся работы по созданию противопожарных минерализованных полос. По данным Минлесхоза республики, уже выполнено 75% годового плана – обустроено 1,7 тыс. км новых защитных барьеров и обновлено 3,9 тыс. км существующих.

«Минерализованные полосы служат эффективным препятствием для распространения огня, защищая леса от возгораний, возникающих на соседних территориях», – пояснил Анас Сенгатуллин, представитель Минлесхоза РТ.

На сегодня 21 из 31 лесничества уже выполнило плановые показатели. Региональный проект «Сохранение лесов», реализуемый с 2025 года, включает три ключевых направления: восстановление лесов, сокращение площадей пожаров и увеличение лесного фонда.

Всего в 2025 году в Татарстане будет реализовано 12 национальных проектов с общим финансированием 59 млрд рублей.