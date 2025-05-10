В Татарстане возводят защитные барьеры для лесов от пожаров

news_top_970_100
Республика
10 мая 2025  10:09

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Татарстане активно ведутся работы по созданию противопожарных минерализованных полос. По данным Минлесхоза республики, уже выполнено 75% годового плана – обустроено 1,7 тыс. км новых защитных барьеров и обновлено 3,9 тыс. км существующих.

«Минерализованные полосы служат эффективным препятствием для распространения огня, защищая леса от возгораний, возникающих на соседних территориях», – пояснил Анас Сенгатуллин, представитель Минлесхоза РТ.

На сегодня 21 из 31 лесничества уже выполнило плановые показатели. Региональный проект «Сохранение лесов», реализуемый с 2025 года, включает три ключевых направления: восстановление лесов, сокращение площадей пожаров и увеличение лесного фонда.

Всего в 2025 году в Татарстане будет реализовано 12 национальных проектов с общим финансированием 59 млрд рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Она сменила пуанты на кирзовые сапоги
Зарядка для телефона стала причиной пожара в Набережных Челнах
В Татарстане возводят защитные барьеры для лесов от пожаров
Татарстан экспортирует в Китай овес и горох
Снизить риск травм на производстве помогает искусственный интеллект
В Казани отгремел салют в честь 80-летия Победы
Казанская спортсменка Вероника Кудерметова прошла в третий круг турнира WTA-1000
Татарстанские юниоры выиграли Кубок Чемпионов U17