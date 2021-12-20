В Татарстане впервые лауреатом премии «Лидер туризма» стали организаторы глэмпинга

В Татарстане прошло ежегодное вручение премии «Лидер туризма». Церемония состоялась в культурном центре «Сайдаш». В этом году впервые лауреатом премии стали организаторы глэмпинга Bestglamp из Зеленодольского района.

В номинации «Открытие года» победил собор Казанской иконы Божьей Матери, который торжественно открыли летом этого года.

В номинации «Лучший маршрут 2021 года по Республике Татарстан» победил маршрут «Два полюса Камы», который организовал Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Победу в номинации «Предприятие размещения Республики Татарстан – 2021» присудили сразу четырем отелям разных категорий и одному хостелу – казанскими отелям Korston, BilyarPalaceHotel, «Татарская усадьба» и «Булгар», а также хостел «Ботаника» столицы Татарстана.