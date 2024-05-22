В Татарстане впервые проведут грант Минниханова для НКО

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Республика
22 мая 2024  19:26
Автор:
Эндже Гарафиева

160 млн рублей республика выделяет на призовой фонд первого грантового конкурса, который будет проходить в этом году при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. До окончания Артема заявок остаётся менее двух недель.

Участие примут некоммерческие организации, чьи социально значимые проекты позволят улучшить жизнь татарстанцев.

Конкурс отличается от предыдущих тем, что ранее этим занимались отдельные министерства и имели различные требования. Новый – объединит их всех и создаст более комфортные условия для участия.

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