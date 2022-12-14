В Татарстане впервые с 30 ноября от коронавируса умер человек

В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 98 человек, 26 человек госпитализировали. Впервые с 30 ноября скончался один человек. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 7 532 случаев заражения COVID-19, 1 607 человек госпитализировали. Зарегистрировано 55 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.