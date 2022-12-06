Сельские поселения Татарстана получили 375 тыс. на сохранение архивов

В Татарстане в этом году впервые сельские поселения получили гранты в 375 тыс. рублей на сохранение архивов. Об этом сообщила Гульнара Габдрахманова, председатель Государственного комитета РТ по архивному делу.

Победителями стали исполком Лебединского сельского поселения Алексеевского района, исполком Кулегашского сельского поселения Агрызского района, исполком Акбашского поселения Ютазинского района, а также исполкомы Менделеевского, Балтасинского и Кукморского района.

«В следующем году мы этот конкурс продолжим и я думаю, что победителей будет больше», – сказала Габдрахманова.

Также в Татарстане оказывается поддержка муниципальным архивам. В общем количестве, 15 архивов районов получили в этом году получили гранты. За выигрыш в новой номинации по «Пополнению архивного фонда аудио-визуальными документами по истории Татарстана» были подарены комплекты из видеокамер, штатива и чехлов. Победителями стали четыре участника. За все время проведения конкурса практически все архивы республики приобрели широкоформатные сканеры, видеопроекторы, видеокамеры.