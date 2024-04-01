В Татарстане впервые состоится летняя смена в лагере по фиджитал-спорту

Необычное направление для профильной смены выбрал Молодежный центр «Волга». Ожидается, что порядка 100 ребят в возрасте от 9 до 17 лет прибудут на первую смену по фиджитал-спорту в конец июня.

Помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов заявил, что после фиджитал-лиги движения они ожидают большой ажиотаж среди желающих попасть на смену.

Таким образом, будут сформированы мини-сообщества, «чтобы приглашать людей из-за компьютера к занятию физическим спортом».

Основной упор будет сделан на классические фиджитал-дисциплины – это футбол и баскетбол, чтобы ребята смогли продолжить заниматься понравившимся видом спорта.