В Татарстане впервые состоится летняя смена в лагере по фиджитал-спорту

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Республика
1 апреля 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Необычное направление для профильной смены выбрал Молодежный центр «Волга». Ожидается, что порядка 100 ребят в возрасте от 9 до 17 лет прибудут на первую смену по фиджитал-спорту в конец июня.

Помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов заявил, что после фиджитал-лиги движения они ожидают большой ажиотаж среди желающих попасть на смену.

Таким образом, будут сформированы мини-сообщества, «чтобы приглашать людей из-за компьютера к занятию физическим спортом».

Основной упор будет сделан на классические фиджитал-дисциплины – это футбол и баскетбол, чтобы ребята смогли продолжить заниматься понравившимся видом спорта.

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