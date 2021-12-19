В Татарстане впервые за долгое время зарегистрировано менее 100 случаев заражения COVID-19

В Татарстане впервые за долгое время за сутки зарегистрировано менее ста случаев COVID-19 – 94 случая, сообщает республиканский Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего 26 человек госпитализировано, 68 человек отправили на домашнее лечение.

В Казани зафиксировано 29 случаев, в Рыбно-Слободском районе – 22, Елабужском – 9, Набережных Челнах – 8, Нижнекамском – 4, Заинском и Зеленодольском – по 3 человека, Чистопольском и Тукаевском – по 2 человек, Азнакаевском, Альметьевском, Балтасинском, Буинском, Камско – Устьенском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Спасском, Тукаевском, Тюлячинском, Ютазинском – по 1 человеку заболевших.

Всего на сегодня в РТ зарегистрировано 41 568 случаев COVID-19.

За весь период выздоровело 34 677 человек, в том числе 1394 за минувшие сутки.