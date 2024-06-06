В Татарстане врача осудят за смерть пациента после операции

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Республика
6 июня 2024  10:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Бывший врач-анестезиолог-реаниматолог ожидает судебного процесса по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по РТ. Следствие установило, что 30 января 2023 года в медицинское учреждение, где работал обвиняемый, поступил 73-летний пациент.

В ходе операции врач, входивший в состав операционной бригады, несмотря на высокий риск возникновения осложнений, многократно пытался ввести пациенту интубационную трубку, не оценив должным образом сложность процедуры. В результате у пациента нарушилась дыхательная функция, которую обвиняемый не смог восстановить в полном объеме.

Несколько дней спустя пациент скончался от развившихся осложнений. Проведенная экспертиза установила прямую связь между действиями врача и смертью пациента.

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