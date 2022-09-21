В Татарстане временно отключат теле- и радиовещание

Сегодня, 21 сентября, на радиотелевизионном передающем центре Татарстан проводятся ремонтные работы. Они завершатся к 15:00 часам – до этого времени в работе цифрового эфирного теле- и радиовещания возможны отключения и перебои. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Советского района Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане единая платформа республиканских теле- и радиоканалов (ТатTVR) заработала на Smart TV.

Напомним, первый этап ТатTVR был официально объявлен в мае этого года. Тогда проект был запущен на мобильных устройствах, с этого месяца платформа заработала на Smart TV (LG, Samsung, Android). Более подробная информация размещена на официальном сайте ТатTVR.