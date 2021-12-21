В Татарстане все социально-значимые услуги переведены в онлайн, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Работы по переводу услуг в цифровой вид были проделаны раньше намеченного срока. Ранее Владимир Путин поручил правительству перевести все услуги в электронный вид до 1 января 2022 года.

«2022-й объявлен в республике Годом цифровизации, и для нас было важно, чтобы жители республики могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года», – отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, больше всего пользователей обращаются по таким услугам, как признание гражданина нуждающимся в соцобслуживании, назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи и установление статуса многодетной семьи.