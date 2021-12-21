 В Татарстане все социально значимые услуги переведены в онлайн
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В Татарстане все социально значимые услуги переведены в онлайн

Работа по переводу услуг в цифровой формат завершилась с опережением срока.

Республика
21 декабря 2021  11:03
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане все социально-значимые услуги переведены в онлайн, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Работы по переводу услуг в цифровой вид были проделаны раньше намеченного срока. Ранее Владимир Путин поручил правительству перевести все услуги в электронный вид до 1 января 2022 года.

«2022-й объявлен в республике Годом цифровизации, и для нас было важно, чтобы жители республики могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года», – отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, больше всего пользователей обращаются по таким услугам, как признание гражданина нуждающимся в соцобслуживании, назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи и установление статуса многодетной семьи.

 

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