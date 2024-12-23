В Татарстане введут новые штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

В Татарстане начали действовать штрафы за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. На шестом заседании Госсовета РТ был принят соответствующий законопроект, о котором сообщил депутат республиканского парламента Александр Чубаров.

Новые меры вносят изменения в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях, устанавливая ответственность за нарушение порядка уплаты за проезд по платным автодорогам, предназначенным для общего пользования как в пределах региона, так и между муниципалитетами.

Штрафы составят 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей, в то время как для грузовиков и автобусов сумма увеличивается до 5 тысяч рублей. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться с помощью специализированного оборудования, что позволит фиксировать нарушения в автоматическом режиме.

Рассмотрение дел о данных административных правонарушениях будет входить в компетенцию Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.