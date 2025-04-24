В Татарстане ввели 1173 квартиры по соцпрограмме

С начала 2025 года Госжилфонд при Раисе РТ ввел в эксплуатацию четыре новых дома в рамках программы социальной ипотеки. Общая площадь жилья составила 52,4 тыс. кв. м, что покрывает треть годового плана.

Новостройки предназначены для бюджетников, сотрудников предприятий-инвесторов, молодых семей и других участников программы. Это способствует выполнению задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по повышению доступности жилья.

«Благодаря реализации федеральных и республиканских программ мы ежегодно вводим 3,5 млн кв. м жилья», – отметил Рустам Минниханов.

В 2025 году Госжилфонд планирует построить в Татарстане 35 домов на 3274 квартиры площадью 161,7 тыс. кв. м.