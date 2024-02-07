В Татарстане ввели ограничение движения на трассе М-5

От ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» поступило сообщение о том, что с 06:00 (мск) 7 февраля введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 (н.п. Северное) по км 1370 (н.п. Буздяк) в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 11 ч. 00 мин. (мск) 7 февраля (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий).

Движение ограничено:

- в Бугульминском районе на трёх участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяжённостью 7,5 км).

- в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяжённостью 22,5 км).

Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах и организации взаимодействия на трассу М-5 «Урал» направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.