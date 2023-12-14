В Татарстане вводится особый противопожарный режим

С 25 декабря по 8 января на территории Татарстана устанавливается особый противопожарный режим. Штрафы за использование пиротехники на территориях, где введен соответствующий запрет, возросли в два раза.

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Республика
14 декабря 2023  10:28
Автор:
Виктория Осинина

Во время действия особого противопожарного режима запрещается использование пиротехнических изделий 1 - 3 - 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

- 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;
- 30 метров от многоквартирных жилых домов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ напоминает, что в соответствии с ч. 2 статьи 20.4. «Нарушение требований пожарной безопасности» КоАП РФ в период действия особого противопожарного режима в два раза возрастает штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Таким образом, за использование пиротехники в неподходящих местах придется раскошелиться:

 - физическому лицу - на сумму до 20 тыс. рублей;
 - должностному лицу - на сумму до 60 тыс. рублей;
 - юридическим лицам - на сумму до 800 тыс. рублей.

Под контроль будут взяты места проведения детских новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Здесь будут проводиться профилактические мероприятия - рейды.

Кроме того, будут организованы совместные рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли.

До 25 декабря в каждом населенном пункте будут определены места для применения пиротехнических изделий. 

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