В Татарстане вводится особый противопожарный режим

Во время действия особого противопожарного режима запрещается использование пиротехнических изделий 1 - 3 - 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

- 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

- 30 метров от многоквартирных жилых домов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ напоминает, что в соответствии с ч. 2 статьи 20.4. «Нарушение требований пожарной безопасности» КоАП РФ в период действия особого противопожарного режима в два раза возрастает штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Таким образом, за использование пиротехники в неподходящих местах придется раскошелиться:

- физическому лицу - на сумму до 20 тыс. рублей;

- должностному лицу - на сумму до 60 тыс. рублей;

- юридическим лицам - на сумму до 800 тыс. рублей.

Под контроль будут взяты места проведения детских новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Здесь будут проводиться профилактические мероприятия - рейды.

Кроме того, будут организованы совместные рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли.

До 25 декабря в каждом населенном пункте будут определены места для применения пиротехнических изделий.