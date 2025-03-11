В Татарстане вводится особый противопожарный режим с 21 апреля по 11 мая 2025 года

С 21 апреля по 11 мая 2025 года на территории Республики Татарстан будет действовать особый противопожарный режим. Такое решение было принято правительством региона в связи с повышенной угрозой возникновения лесных и природных пожаров. Проект соответствующего постановления уже размещен на официальном портале Кабинета министров республики.

В рамках режима вводятся серьезные ограничения, направленные на минимизацию рисков возгораний. В частности, запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и твердых бытовых отходов. Также под запрет попадает использование открытого огня для приготовления пищи на мангалах и других приспособлениях в населенных пунктах, находящихся в зоне повышенной пожарной опасности.

Особое внимание уделяется ограничению использования пиротехники. Запрещается применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности в населенных пунктах, на территориях детских оздоровительных учреждений, в садоводческих и огороднических товариществах. Ограничения также распространяются на лесопарковые зоны и участки, прилегающие к лесным массивам.

Кроме того, под запрет попадает запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, которые используют открытый огонь для подъема. Эти меры призваны снизить вероятность возникновения пожаров, защитить население и природные ресурсы от возможных разрушительных последствий.

Введение особого режима обусловлено необходимостью усиления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в период повышенной пожароопасности.