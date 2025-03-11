В Татарстане вводится особый противопожарный режим с 21 апреля по 11 мая 2025 года

news_top_970_100
Республика
11 марта 2025  10:48

С 21 апреля по 11 мая 2025 года на территории Республики Татарстан будет действовать особый противопожарный режим. Такое решение было принято правительством региона в связи с повышенной угрозой возникновения лесных и природных пожаров. Проект соответствующего постановления уже размещен на официальном портале Кабинета министров республики.  

В рамках режима вводятся серьезные ограничения, направленные на минимизацию рисков возгораний. В частности, запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и твердых бытовых отходов. Также под запрет попадает использование открытого огня для приготовления пищи на мангалах и других приспособлениях в населенных пунктах, находящихся в зоне повышенной пожарной опасности.  

Особое внимание уделяется ограничению использования пиротехники. Запрещается применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности в населенных пунктах, на территориях детских оздоровительных учреждений, в садоводческих и огороднических товариществах. Ограничения также распространяются на лесопарковые зоны и участки, прилегающие к лесным массивам.  

Кроме того, под запрет попадает запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, которые используют открытый огонь для подъема. Эти меры призваны снизить вероятность возникновения пожаров, защитить население и природные ресурсы от возможных разрушительных последствий.  

Введение особого режима обусловлено необходимостью усиления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в период повышенной пожароопасности. 

news_right_column_240_400
Новости
Весеннее обновление: как питание влияет на красоту и здоровье человека
Что носить весной: от леопарда до юбки, надетой поверх брюк
Что носить весной: от леопарда до юбки, надетой поверх брюк
Нужно ли запрещать детское шампанское?
В Татарстане утонули двое рыбаков
В Казани 20 марта пройдет девятый Fashion Iftar
Лесные обитатели в центре большого города
В Казани выявлено 1175 случаев онкологии за прошлый год в рамках диспансеризации
В Казани выявлено 1175 случаев онкологии за прошлый год в рамках диспансеризации
Шесть человек остаются в больницах после ДТП на улице Вишневского в Казани