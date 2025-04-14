В Татарстане вводится особый противопожарный режим

С 14 апреля на территории Республики Татарстан вступает в силу особый противопожарный режим, установленный постановлением Премьер-министра РТ. Меры направлены на предотвращение природных пожаров в весенний период.
Основные ограничения:
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Запрещено:
• Разведение костров
• Сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов
• Приготовление пищи на открытом огне (мангалы, жаровни) в населенных пунктах, СНТ и детских лагерях
• Использование пиротехники 1-3 классов в пожароопасных зонах
• Запуск неуправляемых летающих конструкций с открытым огнем
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Исключение:
Деятельность кафе, ресторанов и других объектов общепита (при соблюдении норм пожарной безопасности).
Ответственность:
Штрафы за нарушения увеличены в 2 раза:
• Граждане — 10–20 тыс. руб.
• Должностные лица — 30–60 тыс. руб.
• Юрлица — 400–800 тыс. руб.
ГУ МЧС по РТ призывает жителей соблюдать меры предосторожности и напоминает, что 90% весенних пожаров возникают из-за человеческой беспечности.
Телефон горячей линии МЧС по РТ: 112 (круглосуточно).