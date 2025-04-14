В Татарстане вводится особый противопожарный режим

С 14 апреля на территории Республики Татарстан вступает в силу особый противопожарный режим, установленный постановлением Премьер-министра РТ. Меры направлены на предотвращение природных пожаров в весенний период.

Основные ограничения:

Запрещено:

• Разведение костров

• Сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов

• Приготовление пищи на открытом огне (мангалы, жаровни) в населенных пунктах, СНТ и детских лагерях

• Использование пиротехники 1-3 классов в пожароопасных зонах

• Запуск неуправляемых летающих конструкций с открытым огнем

Исключение:

Деятельность кафе, ресторанов и других объектов общепита (при соблюдении норм пожарной безопасности).

Ответственность:

Штрафы за нарушения увеличены в 2 раза:

• Граждане — 10–20 тыс. руб.

• Должностные лица — 30–60 тыс. руб.

• Юрлица — 400–800 тыс. руб.

ГУ МЧС по РТ призывает жителей соблюдать меры предосторожности и напоминает, что 90% весенних пожаров возникают из-за человеческой беспечности.

Телефон горячей линии МЧС по РТ: 112 (круглосуточно).