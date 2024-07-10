В Татарстане вводят награду «Отцовское признание»

В Год семьи Всероссийская общественная организация «Союз отцов» запускает республиканскую премию «Отцовское признание». Среди номинантов: писатели, художники, режиссеры, музыканты, блогеры.

Премия, которая будет проходить в цифровом формате на сайте soyzotcovrt.ru, призвана отметить вклад творческих людей, чья работа вдохновляет семьи и способствует укреплению семейных ценностей.

Номинанты будут оцениваться по следующим категориям: «Литературное наследие», «Художественное творчество», «Научные труды и исследования», «Музыка и танцы», «Кино и театр», «Современный подход».

Победители должны отличаться уникальным подходом к продвижению традиционных семейных ценностей и вдохновлять молодежь на сохранение и укрепление семейных связей.