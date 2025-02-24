В Татарстане вводят ограничение на проезд тяжелого транспорта

С 26 февраля 2024 года на 43-м километре подъезда к Кирову от трассы М-7 «Волга» вводится ограничение на проезд транспорта весом более 25 тонн. Это связано с понижением несущей способности моста. Ограничение начнет действовать с 12:00.

Причины ограничения

- Понижение несущей способности моста: Требуется проведение ремонтных работ для восстановления безопасности конструкции.

- Обеспечение безопасности: Ограничение направлено на предотвращение возможных аварий и повреждений дорожной инфраструктуры.