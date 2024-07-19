В Татарстане выбрали лучших среди юных знатоков истории

В республике с 2021 года проводится историко-культурный конкурс «Тархан», участие в котором принимают учащиеся школ, колледжей и техникумов. Викторина на знание истории Татарстана и России транслируется на местном телевидении, недавно завершился третий сезон проекта.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции директор Института международных отношений КФУ, профессор Раиль Фахрутдинов, начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов, продюсер телепроекта «Тархан» Ирина Локтева и победитель третьего сезона проекта, выпускник Казанского энергетического колледжа Яхъя Зарипов.

Главные цели конкурса - популяризация истории родного края, развитие интереса к культуре тюркских народов, повышение интереса к чтению и библиотечному наследию республики. Главными темами конкурса в этом году стали домонгольский период истории России и Татарстана, история Казанского университета, а также жизнь Федора Шаляпина.

Конкурс был организован по инициативе Министерства культуры РТ и КФУ, его партнером традиционно является Национальная библиотека РТ. Впервые в этом году финал викторины прошел в Болгаре, на территории историко-архитектурного музея-заповедника.

- У меня всегда была мечта принять участие в подобном конкурсе, - признался Яхъя Зарипов. - Историю я изучал самостоятельно, по книгам. Хотелось испытать свои знания, хотя сам я их оцениваю не настолько высоко. Теперь передо мной стоит сложный выбор. Я обучался на энергетика, а сейчас появилась возможность развиваться как историк.

Главный приз для победителей конкурса «Тархан» - приоритетное поступление в КФУ на профиль «История тюркских народов».

- Я участвую в разных качествах в разных конкурсах и проектах, - рассказал Раиль Фахрутдинов. - «Тархан» - один из моих любимых. Уровень наших студентов, поступающих после участия в конкурсе, оказался очень высок. Финалисты - очень одаренные ребята.

- Историки важны и нужны не только для науки, но и для сферы культуры, - отметил Айрат Файзрахманов. - Они придают смысл многим вещам. И очень важно воспитание молодого поколения еще со школьной скамьи.