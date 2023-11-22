В Татарстане выбрали лучших воспитателей несовершеннолетних

«Когда рядом есть наставник, учитель, мы точно знаем, что ребенку можно помочь. Каждый из вас выполняет очень важную роль — помогает что-то осознать, понять, определиться в жизни», — прокомментировала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева в ходе торжественной церемонии награждения.

По семи номинациям были определены победители, которые заняли три призовых места в каждой из них. В номинации «Творческий подход» первое место заняла Юлия Салюкова, замдиректора по воспитательной работе гимназии №8 Казани, а в номинации «Воспитание на национальных традициях» — Нина Давлекова, замдиректора по воспитательной работе Ципьинской школы Балтасинского района.

Светлана Янтуганова, заведующая подростковым клубом «Кристалл» Зеленодольского района, заняла первое место в номинации «Путь к успеху», а Максим Алаев, педагог-тренер подросткового клуба «Пегас» Бавлинского района, стал лидером в номинации «Гражданская позиция».

Надежда Мичурина, директор Камскополянской школы №1 Нижнекамского района, стала лидером в номинации «Путевка в жизнь».

Майор полиции инспекции по делам несовершеннолетних МВД России по Кукморскому району РТ Лилия Кирилова заняла первое место в номинации «Защита детства», а Фоат Сунгатуллин, зампредседателя региональной общественной организации «Содружество пограничников Чистополя», признан лучшим в номинации «На благо Отечества».