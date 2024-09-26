В Татарстане выдача удостоверений многодетных семей пройдет в октябре

В Татарстане с 1 октября начнется выдача удостоверений для многодетных семей, которые станут единым документом федерального образца, действующим на всей территории России.

По словам министра труда, занятости и социальной защиты республики Эльмиры Зариповой, выдача удостоверений позволит многодетным семьям пользоваться льготами в культурных учреждениях, таких как музеи и выставки. Для получения документа необходимо обратиться в отдел социальной защиты.

В реестре Минтруда Татарстана уже зарегистрировано 55 тысяч семей, и каждая из них получит уведомление на телефон о порядке получения удостоверений. При этом удостоверения будут действовать не только в республике, но и в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, в учреждениях, предоставляющих льготы.