В Татарстане выдано более 10 млрд рублей по программе сельской ипотеки

В РТ уже более трех лет действует программа сельской ипотеки, в рамках которой было выдано кредитов на общую сумму более 10 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита составил 2,5 млн рублей. Чаще всего жители республики использовали средства для приобретения уже построенных домов на сельских территориях. Также по программе сельской ипотеки возможно построить дом на своем земельном участке с привлечением аккредитованной подрядной организации, либо приобрести земельный участок с последующим строительством на нем жилого дома.

Начиная с этого года, средства также можно использовать на приобретение квартиры в новостройке или на этапе строительства в доме до 5 этажей, находящемся в определенных населенных пунктах, в первую очередь, в центрах небольших районов. На данный момент, например, в Татарстане такую возможность предоставляют города Буинск и Арск.

«В Татарстане сельская ипотека пользуется большой популярностью. С самого начала реализации она стала эффективным механизмом и дополнительным стимулом для татарстанского ипотечного рынка недвижимости. Наибольшее количество объектов приобретается по договорам купли-продажи. Также, несомненно, она способствует развитию сельских территорий», - прокомментировал руководитель Росреестра РТ Азат Зяббаров.