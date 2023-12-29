В Татарстане вынесен приговор нижнекамцу за домогательства девочек в детском лагере

Верховный суд Республики Татарстан признал 51-летнего мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ), сообщает Прокуратура Татарстана.

Установлено, что летом прошло года на территории спортивно-оздоровительного лагеря в Нижнекамске подсудимый, представившись тренером и массажистом, совершил действия сексуального характера в отношении трех девочек.

Свою вину мужчина не признал.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста в дошкольных учреждениях, учреждениях школьного образования и оздоровительных учреждениях для детей, в течение 10 лет.

Кроме того, удовлетворен иск одной из потерпевших о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.