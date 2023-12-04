В Татарстане вынесен приговор по делу о гибели ребенка в колодце

Нурлатский городской суд вынес приговор 59-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия случилась днем 2 июля 2023 года в г. Нурлате. Двухлетняя внучка подсудимого провалилась в колодец для сбора использованного дезинфицирующего раствора рядом с домом. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.