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В Татарстане вынесен приговор по делу о гибели ребенка в колодце

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Республика
4 декабря 2023  14:49
Автор:
Виктория Осинина

Нурлатский городской суд вынес приговор 59-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия случилась днем 2 июля 2023 года в г. Нурлате. Двухлетняя внучка подсудимого провалилась в колодец для сбора использованного дезинфицирующего раствора рядом с домом. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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