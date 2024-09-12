В Татарстане выполнили 80% плана по реформированию госпредприятий

Республика Татарстан активно включилась в реализацию федеральной реформы унитарных предприятий. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров в ходе совещания с Федеральной антимонопольной службой России.

Как отметил статс-секретарь ФАС Сергей Пузыревский, в августе Татарстан выполнил план по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий на 79%.

С начала года в республике ликвидировано 24 предприятия, в процессе реорганизации находятся еще 56. Всего в Татарстане действуют 94 унитарных предприятия, из которых будут сохранены 34, ликвидированы – 16, реорганизованы в другие формы собственности – 44.

Напомним, что реформа унитарных предприятий проводится в соответствии с федеральным законом, запрещающим их деятельность на конкурентных рынках. В Татарстане разработан и реализуется план мероприятий по реформированию ГУП и МУП до 1 января 2025 года.