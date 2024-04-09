В Татарстане выросли показатели социально-экономического развития

В своем ежемесячном отчете Татарстанстат сообщает о положительных изменениях в социально-экономическом развитии Татарстана за январь-февраль 2024 года.

Объем работ, выполненных в сфере строительства, увеличился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что в регионе активно развивается этот сектор, что может свидетельствовать о росте инвестиций и строительной деятельности.

Также отмечается рост ввода жилья на 19,1%, оборота розничной торговли – на 10%, платных услуг населению – на 3%. Индекс промышленного производства имеет положительную динамику, рост составил 0,1%. Оборот организаций в регионе увеличился на 23,1%.

Продукция сельского хозяйства показала рост на 1,3%. И только грузооборот автотранспорта снизился на 17,8%.