В Татарстане выросло число краж с банковских карт

Шесть татарстанцев за прошедшие сутки сообщили полиции о краже средств с их банковских карт. Мошенники оплачивают ими интернет-покупки.

Так, в Казани задержали 20-летнего парня, который признался в содеянном. Он рассказал, что нашел чужую банковскую карту и решил ею воспользоваться, потратив 4,5 тысячи рублей.

В Челнах таким же образом девушка лишилась 16 тысяч рублей. А жительница Арского района – 219 тысяч рублей.

МВД по Республике Татарстан предпредило, что нужно обязательно блокировать доступ к карте в случае утери.